Leonor Gomes conquista bronze em Equipas Sub-19 Femininos de ténis de mesa

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM), em colaboração com a União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU), está a organizar, entre os dias 10 e 19 de Julho, em Gondomar, o Campeonato da Europa de Jovens,, nos escalões de Sub-15 e Sub-19.

Nos primeiros cinco dias de competição realizaram-se as provas de equipas, das quais se destaca a prestação da Seleção Nacional de Sub-19 Femininos, que conquistou a medalha de bronze, tendo apenas sido derrotada nas meias-finais pela Roménia, por 1-3.

Através de uma publicação nas redes sociais, a Associação de Ténis de Mesa da Madeira dá conta que a madeirense Leonor Gomes, da Associação Desportiva Galomar, integrou a equipa nacional, juntamente com Beatriz Pinto, Júlia Leal, Joana Pinto e Mariana Santa Comba, sob a orientação do treinador Marcos Rodrigues.

No escalão de Sub-15 Femininos, a Seleção Nacional, que contou com a participação de Irina Silva, do Clube de Ténis de Mesa Santa Teresinha, terminou a competição na 7ª posição.

Em Sub-19 Masculinos, a equipa nacional, da qual fez parte Lourenço Sardinha, da Associação Desportiva Galomar, concluiu a prova no 13º lugar.

Já em Sub-15 Masculinos, a equipa orientada por Hélder Melim, da Associação Desportiva Galomar, e que contou com os atletas Eric Pereira, do Club Sport Marítimo, Rodrigo Andrade, da Associação Desportiva Galomar, e Tiago Morais, do Clube Desportivo São Roque, terminou na 19ª posição.