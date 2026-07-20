Madeirenses concluem estágio internacional de badminton na Tailândia

Terminou na quinta-feira passada o Estágio Internacional de Badminton realizado em Banguecoque, na Tailândia, que reuniu jovens atletas portugueses entre 26 de Junho e 16 de Julho, numa iniciativa de preparação em contexto de alto rendimento.

Entre os participantes estiveram os madeirenses Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, e Mafalda Avelino, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, acompanhados pela seleccionadora nacional Telma Santos. Ao longo de cerca de três semanas, os atletas participaram em sessões de treino intensivas, contactaram com metodologias de excelência e competiram com jogadores de elevado nível competitivo.

Segundo a Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira, a experiência contribuiu para o desenvolvimento técnico, tático, físico e mental dos atletas, reforçando a preparação para futuras competições nacionais e internacionais. A participação de Tiago Berenguer contou com o apoio do Comité Olímpico de Portugal.