Sucesso espanhol no Mundial em destaque nos jornais

Bom dia. Dado o momento e por ter sido um evento global, que também envolveu os portugueses e madeirenses ao longo de 39 dias, o resultado final do Mundial 2026 não podia passar despercebido aos jornais nacionais, dos generalistas aos especializados, naturalmente com os de desporto em evidência. Mas há muito outros temas do dia-a-dia que também marcam a imprensa nacional.

No Público:

- "Apenas um terço das camas prometidas para estudantes estão construídas"

- "Mundial. Espanha massacra Argentina, derrota Messi e é bicampeã"

- "Ambiente. Torres Novas trava projeto para fábrica de biometano"

- "Atrasos no SNS. Doentes com cancro morrem sem acesso a cuidados paliativos"

- "Cascais. MP pede demolição de três pisos do hotel Hilton"

- "Acordo. Estado indemniza presidente que exonerou do CCB"

- "Guerra. Ucrânia acusa Rússia de ataque 'terrorista' a Kiev com 40 mísseis balísticos"

No Correio da Manhã:

- "Acidente em contramão. Condutor novato mata herói do INEM e mantém carta"

- "Espanha 1 (após prolongamento) Argentina 0. Espanha arranca título a ferros"

- "Lamine Yamal é campeão aos 19 anos e Lionel Messi perde troféu na despedida dos Mundiais"

- "Antes do Orçamento. Montenegro e Carneiro em cimeira para baixar tensão"

- "Barómetro. Maioria apoia descida da idade da reforma sem cortes"

- "Especial 7 páginas. Acesso ao Ensino Superior, Famílias preparam providências cautelares contra o Estado"

- "Guia para saber como sobreviver ao caso dos exames"

- "Candidaturas arrancam hoje"

- "Portugal. PSP regista 2303 assaltos a casas em seis meses"

- "Lisboa. Homicida em fuga suspeito de roubos a habitações"

No Jornal de Notícias:

- "Unidades locais de proteção civil estão no terreno mas sem registo nacional"

- "Mundial2026. Grito da vitória"

- "Cocaína. Ex-procuradora foi stripper no Porto e acabou presa por tráfico"

- "Exames nacionais. Alunos com provas trocadas e respostas por corrigir"

- "Gaia. Luz verde para lançar seis vias que vão mudar a mobilidade em Gaia"

- "Entrevista. 'A minha ideia é uma universidade internacional sem esquecer o papel regional'. João Barroso, novo reitor da UTAD"

- "Meo Marés. Festival vai crescer em 2027 e volta de 16 a 18 de julho"

No Diário de Notícias:

- "Portugal é um dos quatro países do euro em que a inflação não aliviou"

- "Mundial 2026: Espanha sagra-se campeã pela segunda vez após vencer a Argentina por 1-0"

- "Tiago Fleming Outeiro. 'É preciso ter a coragem de mexer no sistema todo' para tornar Portugal mais atrativo para os cientistas"

- "Ensino Superior. Candidaturas começam com notas por divulgar"

- "Controvérsia. MAI sob pressão crescente. Luís Neves em silêncio"

- "Combustíveis. Famílias correm às bombas para fugir a novo aumento de preços"

- "Reino Unido. Burnham promete rutura à esquerda, mas terá de unir fações trabalhistas"

- "Teatro. Um punhal e Coca-Cola: 'Macbeth' como espelho dos dramas de hoje"

- "Cinema. Curtas. Vila do Conde. Um festival de curtas recheado de longas-metragens"

No Negócios:

- "Bruxelas pede medidas restritivas no OE2027"

- "Conversa Capital. Gonçalo Rebelo de Almeida. 'Chegámos a uma fase de 'plateau'' no turismo"

- "Sondagem. Maioria rejeita descontos obrigatórios para pensões privadas"

- "Cascais junta-se a Lisboa no patamar dos 5.000 euros por metro quadrado"

- "México vai avançar com PPP de 2 mil milhões proposta pela Mota-Engil"

- "Banca aplaude decisão europeia de aliviar regras e requisitos de capital"

- "Investidor privado. Fundos ativos cotados em bolsa são a nova coqueluche do investimento"

No O Jornal Económico:

- "Conflito no Médio Oriente já está a levar a cancelamentos de viagens"

- "Trump assobiado entrega taça do Mundial a Espanha"

- "Travões às gasolineiras? Ministra admite fixar margens máximas se forem detetadas distorções"

- "Bruxelas quer facilitar fusões para criar bancos à escala da UE"

- "Presidente da Hungria assina emenda que o demite do cargo"

- "Vem aí 'avalanche' de pedidos de revisão de exames"

- "Preços das casas batem novo recorde"

- "KKR, Apax e Bain disputam Logoplaste"

- "'Agricultura é um setor para dar lucro'. Presidente da CAP"

No Record:

- "Sporting. Dia Z. Zalazar vai estrear-se de leão ao peito"

- "Dois jogos hoje. Portimonense (à porta fechada). Estrasburgo"

- "Fresneda e Ioannidis também terão minutos"

- "Pote a caminho das Arábias"

- "Espanha 1-o Argentina (A.P.). Glória para La Roja. Segundo título para nuestros hermanos"

- "Ferran Torres decidiu no prolongamento"

- "Benfica. Schjelderup ficou mais caro. SAD quer mais do que 40 milhões para o vender"

- "FC Porto. Dois reforços na Invicta. Mame NIang e Hwang aterraram ontem à noite"

No O Jogo:

- "Campeones. Espanhóis roubam o título aos argentinos com exibição autoritária e golo de Ferrán Torres no prolongamento"

- "Lágrimas de Messi na despedida e Rodri eleito o melhor do torneio"

- "FC Porto. Mame Niang reforça o ataque"

- "Benfica. Central na mira"

- "Palhinha não fecha a porta da Luz"

- "Sporting. Bruno Lage acelera Pote"

- "Doumbia: 'Gostava de chegar ao nível de Pogba'"

E no A Bola:

- "E viva España! Carrasco de Portugal conquista segundo título nacional"

- "Sporting. Pedro Gonçalves é o próximo"

- "Doumbia quer ganhar tudo"

- "Benfica. O que Marco vê em Jhon Durán"

- "Palhinha não fecha a porta às águias"

- "FC Porto. Mame Niang assina por 5 anos"

- "Hwang In-beom já está no Porto"

- "Ciclismo. Tour acabou para Vingegaard"