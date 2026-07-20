Carlos Pereira acompanha o Presidente da República a Cabo Verde

O socialista madeirense Carlos Pereira vai integrar a comitiva que acompanha, a partir de amanhã, o Presidente da República na visita a Cabo Verde.

O deputado à Assembleia da República, eleito pelo círculo de Setúbal, vai em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.

A visita oficial terá a duração de três dias e incluir vários momentos protocolares com as entidades de Cabo Verde.