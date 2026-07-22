Morreu Luís Represas aos 69 anos

O cantor e compositor Luís Represas morreu esta quarta-feira, aos 69 anos, deixando um legado de mais de cinco décadas ligado à música portuguesa. A notícia foi avançada pela revista Blitz, do grupo Expresso.

Nascido em Lisboa, em 1956, Luís Represas foi um dos fundadores dos Trovante, grupo que marcou a música nacional nas décadas de 1970 e 1980 com temas como "Perdidamente", "125 Azul" e "Timor". Após a dissolução da banda, iniciou uma carreira a solo que consolidou o seu estatuto como um dos artistas mais reconhecidos do país.

Ao longo do seu percurso, colaborou com nomes como José Afonso, Sérgio Godinho, Jorge Palma, Pablo Milanés, Compay Segundo, Simone e Carlinhos Brown, tendo igualmente desempenhado um papel ativo na divulgação da causa timorense, que o levou a acompanhar o então Presidente da República, Jorge Sampaio, em visitas oficiais a Timor-Leste.

Com uma carreira iniciada há cerca de 50 anos, Luís Represas preparava-se para celebrar esse marco com concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto, agendados para abril de 2027. Além da música, dedicou-se também à literatura infantil e à promoção da língua portuguesa através de projectos televisivos.

A morte de Luís Represas representa o desaparecimento de uma das vozes mais emblemáticas da música portuguesa contemporânea, cuja obra atravessou gerações e permaneceu presente na memória colectiva dos portugueses.