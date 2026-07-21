Morreu o antigo presidente do parlamento açoriano Fernando Menezes

O antigo presidente da Assembleia Legislativa dos Açores Fernando Menezes morreu hoje em Lisboa, aos 74 anos, e o presidente do executivo açoriano decretou luto regional de hoje a quinta-feira.

Numa nota, o social-democrata José Manuel Bolieiro manifesta o seu "profundo pesar pelo falecimento" de Fernando Menezes, "figura maior da vida política açoriana e defensor incansável da autonomia regional".

"No ano em que os Açores assinalam o 50.º aniversário da sua autonomia, o Governo dos Açores presta homenagem à memória de Fernando Manuel Machado Menezes e reconhece o seu relevante contributo para a consolidação da democracia, para o desenvolvimento do regime autonómico e para a afirmação, dignificação e prestígio das instituições da Região Autónoma dos Açores", refere o presidente do Governo Regional, em nota de imprensa.

Natural da freguesia da Matriz, cidade e concelho da Horta, ilha do Faial, onde nasceu a 16 de abril de 1952, Fernando Menezes era licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e exerceu a profissão de advogado.

Filiado no PS, foi deputado, líder da bancada parlamentar socialista e em novembro de 2000 foi eleito presidente do parlamento dos Açores, cargo para o qual foi reeleito em 2004.

Fernando Menezes manteve uma significativa participação cívica e associativa, integrando os órgãos sociais de diversas instituições da ilha do Faial e organizações de âmbito nacional e internacional.

O seu percurso foi reconhecido com diversas distinções, entre as quais a Insígnia Autonómica de Valor, testemunho do reconhecimento público pelo contributo prestado à região.

Também o atual presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, afirma que, "no ano em que se celebram os 50 anos da autonomia, é de inteira justiça recordar aqueles que ajudaram a construir, consolidar e dignificar as instituições", tendo Fernando Menezes sido, "indiscutivelmente, um desses protagonistas".

"Como deputado e, mais tarde, como presidente do parlamento dos Açores, exerceu as suas funções com elevado sentido de responsabilidade, profundo compromisso com a causa pública e uma dedicação permanente à nossa autonomia. O seu legado ficará para sempre ligado à história desta assembleia e ao fortalecimento das instituições autonómicas da nossa região", refere Luís Garcia, numa publicação na sua página no Facebook.

O líder do PS/Açores, Francisco César, manifestou também "profundo pesar pelo falecimento" de Fernando Menezes, referindo que "dedicou uma parte significativa da sua vida ao serviço público e à defesa dos interesses dos Açores e dos açorianos".

"Os Açores perdem uma personalidade de grande dimensão humana e política, e o Partido Socialista perde um dos seus mais dedicados militantes. Permanecerão entre nós o exemplo do seu serviço à democracia e à autonomia, a sua integridade e o seu profundo amor ao Faial e aos Açores", declara Francisco César, citado em nota de imprensa.

Já o líder regional centrista, Artur Lima, manifesta "profunda consternação e pesar" pelo falecimento de Fernando Menezes, considerando-o como um "democrata e autonomista convicto".

"Foi dono de uma inteligência superior, de um elevado sentido institucional, elevando o parlamentarismo e a dignidade da Assembleia Legislativa Regional, no país e na Europa, e de uma lúcida visão de futuro para os Açores. A sua morte representa, por isso, uma perda irreparável para a região a que dedicou grande parte da sua vida ao serviço", afirma, citado em nota de imprensa.