Dançando com a Diferença apresenta "Sibela e Digoo" em Évora

A companhia Dançando com a Diferença sobe ao palco do Teatro Garcia de Resende, em Évora, no próximo sábado, 25 de Julho, às 21h30, para apresentar 'Sibela e Digoo', o mais recente espectáculo da coreógrafa Tânia Carvalho.

A obra reúne dois solos interpretados por Isabel Teixeira e Diogo Freitas. Após a anterior colaboração com ambos na criação coletiva Doesdicon, Tânia Carvalho procurou aprofundar, de forma individual, os universos artísticos de cada intérprete, propondo processos de criação centrados nas suas singularidades.

Segundo a sinopse do espectáculo, a criação parte de uma força interior que se manifesta de forma subtil, transformando a percepção do mundo e revelando dimensões invisíveis através do movimento.

'Sibela e Digoo' estreou-se em Janeiro deste ano na 14.ª edição da Mostra de Dança NANT – New Age, New Time, no Teatro Viriato, em Viseu, seguindo depois para o Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

O director artístico da Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo, considera que a nova criação "revela territórios de criação onde cada intérprete explora e materializa a sua própria singularidade dentro de um processo criativo rigoroso e sensível". Na sua perspectiva, o espectáculo aprofunda a investigação sobre o corpo, o movimento e a presença, oferecendo ao público uma experiência marcada pela intensidade, delicadeza e inovação, ao mesmo tempo que reforça a importância da diversidade como factor de excelência artística.

A autora da criação, Tânia Carvalho, é uma das mais reconhecidas coreógrafas portuguesas da atualidade, com um percurso internacional que inclui trabalhos para companhias como o Ballet de l'Opéra de Lyon, Companhia Nacional de Bailado, Ballet National de Marseille e Tanzmainz. Ao longo da carreira recebeu, entre outras distinções, o Prémio Jovens Criadores 2000, dois Prémios SPA de Melhor Coreografia e, em 2023, foi distinguida pelo Ministério da Cultura de França com o grau de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Os bilhetes para o espectáculo encontram-se disponíveis através do link https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/18163925_07_sibela_e_digoo_de_tania_carvalho-teatro_municipal_garcia_de_resende/