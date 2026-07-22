Wesley Gasolina é reforço do Nacional e assina por dois anos
Agora já é oficial. O Nacional informa que chegou a acordo com o defesa brasileiro Wesley David de Oliveira Andrade, conhecido no mundo do futebol como Wesley Gasolina, que passa a integrar o plantel profissional de futebol nas próximas duas temporadas. Uma notícia que já tinha sido avançada pelo DIÁRIO.
Com 26 anos, o lateral-direito chega à Choupana proveniente do Avaí FC, do Brasil, depois de um percurso que inclui passagens por clubes como Juventus, Hellas Verona, FC Sion e Cruzeiro, acumulando experiência no futebol europeu e sul-americano.
O jogador juntou-se ao grupo de trabalho que continua a realizar um estágio de pré-temporada, em Lousada.
Wesley irá vestir a camisola nº 52, informa o Nacional.