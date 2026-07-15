BE apresenta medidas para baixar o custo de vida

O Bloco de Esquerda desenvolveu uma iniciativa política sobre o custo de vida junto dos moradores do Conjunto Habitacional da Rua dos Barcelos. Em nota enviada, o partido explica que a acção teve como intuito divulgar a campanha nacional lançada pelo partido bem como apelar à exigência de tomada de medidas, pelos governos PSD/CDS, que atenuem ou revertam esta situação de crescente dificuldade na vida da população. A campanha contra o aumento do custo de vida está materializada numa petição pública e pode ser subscrita em: custodevida.bloco.org

Em conversa com os moradores, o partido verifica que existe uma opinião generalizada de que os preços estão sempre a disparar e questionam o que se pode fazer.

A taxa de inflação na Madeira atinge os 5%, segundo informação veiculada esta semana no Diário de Notícias da Madeira.

"Vivemos uma situação incomportável para a maioria das famílias. O Governo Regional nada faz para além da propaganda de uma economia sempre a subir, mas que não se traduz em melhores salários nem na melhoria das condições de vida para a maioria dos madeirenses", aponta o partido, acrescentando que ao "Governo Regional devemos exigir que governe, que tome medidas concretas e adopte políticas que ajudem a solucionar os problemas que a região e a sua população enfrentam."

Neste sentido, o Bloco de Esquerda responde que há soluções:

- é possível exigir ao governo que baixe o preço dos bens essenciais e dos combustíveis;

- que se faça justiça fiscal.

"Defendemos medidas que são concretizáveis, tais como baixar o IVA nos produtos e bens de primeira necessidade, taxar as grandes fortunas e, também aplicar taxas extra sobre os lucros excessivos obtidos pelas grandes empresas, como são as dos sectores da distribuição, eléctricas, combustíveis, banca, que estão a lucrar milhões de euros à custa da especulação de preços e do empobrecimento da população", lê-se.

O Bloco de Esquerda refere que prossegue com a sua campanha de recolha de assinaturas para baixar o custo de vida porque acredita que os preços podem ser mais baixos.

"Enquanto o governo assiste satisfeito a uma minoria que obtém lucros extraordinários à custa do empobrecimento de todos nós, o Bloco de Esquerda não desiste da maioria que paga a factura e tudo fará para mudar esta situação", termina.