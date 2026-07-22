Moçambicano Witi deixa Nacional para rumar ao Pyunik
O moçambicano Witi, que em 2025/26 representou o Nacional e tinha mais dois anos de contrato com o emblema da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje confirmado no Pyunik, da Arménia, sem que os clubes tenham revelado pormenores do negócio.
Contratado no verão de 2025 para uma segunda aventura no emblema madeirense, que já tinha representado entre 2014 e 2024, o extremo, internacional por Moçambique, participou em 27 jogos na última temporada, contabilizando dois golos e uma assistência.
Nas duas passagens pelo Nacional, o futebolista, de 29 anos, cumpriu um total 266 jogos, nos quais apontou 28 golos e registou ainda 38 assistências.
Junta-se às saídas já confirmadas de Kaíque (Palmeiras, do Brasil), Lucas França (Santa Clara), Lenny Vallier (Dunquerque, de França), João Aurélio, Alan Nuñez (Cerro Porteño, do Paraguai), Jota Garcês (AD Machico), André Sousa (União de Santarém), Paulinho Bóia, Gabriel Veron (FC Porto) e Lucas João (Petro Luanda, de Angola).