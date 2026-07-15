Carlos Silva apresenta as preocupações do Porto Santo

A primeira intervenção, no período antes da ordem do dia da sessão plenária de hoje, foi feita por Carlos Silva que mostrou as que considera serem as principais preocupações a população do Porto Santo.

Mobilidade, Saúde e Ambiente são os três temas que mais foram referidos ao deputado do JPP. "Preocupações velhas, como velhas são as promessas do governo regional para as solucionar".

A mobilidade é a primeira preocupação e, além da "trapalhada de Montenegro" nos reembolsos, são referidas a falta de ligações directas no inverno IATA, a falta de mobilidade marítima no início de cada ano e os problemas que se mantêm na mobilidade terrestre, com obras nas estradas há mais de um ano.

Na Saúde, a Unidade Local de Saúde "arrasta-se de ciclo eleitoral em ciclo eleitoral". Esperas por cirurgias, consultas, "por um dentista que desde Outubro não vai ao Porto Santo" e consultas de fisioterapia que faltam.

Finalmente, no ambiente, destaca as pragas que destroem as árvores e o "ataque" às dunas da praia.