Funchal atribui Voto de Louvor à Dançando com a Diferença

Dançando com a Diferença acaba de recebeu um Voto de Louvor da Câmara Municipal do Funchal pelos seus 25 anos "de percurso artístico e cultural", pela sua "actividade no âmbito da criação, produção e difusão de espectáculos de artes performativas, enaltecendo a valorização da dança na dinamização cultural do Funchal".

O Voto de Louvor, submetido pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, e aprovado por unanimidade pela edilidade, realça a origem do projecto, que nasceu na capital madeirense em 2001 e desenvolveu o conceito de dança inclusiva.

Sob direcção artística de Henrique Amoedo, criador do conceito de dança inclusiva em Portugal, "a Dançando com a Diferença ganhou reconhecimento internacional pelas suas actuações que desafiam os limites do corpo".

"Desenvolve uma estética única, uma atmosfera artística e social extraordinária com o objectivo de mudar a percepção do corpo e assim levar à evolução das concepções em torno das criações artísticas que envolvem pessoas com deficiência", pode ler-se ainda no ofício.

Além disso, esta distinção recorda o impacto da Dançando com a Diferença no mundo da dança contemporânea através da colaboração com vários artistas conceituados que tiveram o seu primeiro contacto com a dança inclusiva através da companhia. "Estes artistas incluem Henrique Rodovalho, Clara Andermatt, Paulo Ribeiro, Rui Horta, Rui Lopes Graça, Tânia Carvalho, La Ribot, Patrick Murrys, Vera Mantero, François Chaignaud e Marlene Monteiro Freitas".

A Câmara Municipal do Funchal realça ainda as mais de 40 criações artísticas apresentadas em mais de 25 países e 70 cidades, perante mais de 250 mil espectadores, bem como os cerca de 30 mil participantes em formações de dança, "conseguindo modificar a imagem social das pessoas com deficiência".

Por fim, a edilidade alude ao Prémio do Plano Nacional das Artes, recebido em 2024, como um "reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido na democratização da arte e na transformação social".

"A Dançando com a Diferença continua a ser um exemplo de inovação e perseverança, destacando-se pela sua capacidade de influenciar positivamente o panorama artístico e social em Portugal e a nível internacional".

Henrique Amoedo considera que este Voto de Louvor representa "um reconhecimento público de um percurso de 25 anos que tem procurado afirmar a criação artística contemporânea como instrumento de participação cultural, inclusão e coesão social".

O director artístico da Dançando com a Diferença acrescenta que esta distinção valida um modelo de intervenção assente na articulação entre criação, programação, mediação e formação, promovendo o exercício efetivo dos direitos culturais e o acesso à fruição e à prática artística por parte de públicos tradicionalmente sub-representados.

Para Henrique Amoedo, o reconhecimento atribuído pela Câmara Municipal do Funchal evidencia igualmente o impacto de um projecto que, a partir de uma Região Ultraperiférica, tem contribuído para a internacionalização da criação artística portuguesa e para a afirmação de novas narrativas em torno do corpo, da diferença e da participação cultural.

Por fim, o director da Dançando com a Diferença afirma que "este reconhecimento fortalece a base da trajectória pensada para os próximos 25 anos".

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - XXIII Governo / Direção-Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira através da: Direcção Regional de Educação da Madeira, Direção Regional da Cultura e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.