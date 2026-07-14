Finalista de prémio europeu cria novo espectáculo para a Dançando com a Diferença

A coreógrafa italiana Chiara Bersani, uma das cinco finalistas do Salavisa European Dance Award 2026, está a desenvolver um novo espectáculo para a Dançando com a Diferença e para a companhia irlandesa Luail – Ireland's National Dance Company. A criação, coproduzida pela Culturgest e pelo Dublin Dance Festival, tem estreia marcada para Abril de 2027.

Reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho em torno do conceito de 'corpo político' e pela promoção da inclusão de artistas com deficiência nas artes performativas, Chiara Bersani esteve recentemente na Madeira para uma primeira residência artística com os intérpretes das duas companhias. A segunda residência está prevista para Dezembro, na Irlanda.

Em comunicado, o director artístico da Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo, considera que esta colaboração representa "novas perspectivas para ambas as companhias", permitindo partilhar metodologias, sensibilidades e abordagens criativas distintas. "Para a Dançando com a Diferença, esta colaboração irá inevitavelmente marcar o seu percurso futuro, num momento particularmente significativo, em que a companhia celebra, em 2026, o seu 25.º aniversário", afirmou.

Além de Chiara Bersani, são finalistas do Salavisa European Dance Award os artistas Dan Daw, Jefta van Dinther, Lukas Avendaño e Mamela Nyamza. O vencedor será anunciado em Novembro.