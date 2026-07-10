Inflação em crescendo já chega aos 5%

A inflação na Região Autónoma da Madeira acelerou de forma acentuada em Junho de 2026, com a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) a atingir 5,0%, mais 0,4 pontos percentuais (p.p.) do que em Maio e bem acima dos 3,2% registados no conjunto do País, informa hoje a DREM

Também a taxa de variação média dos últimos doze meses subiu, fixando-se em 3,5% (mais 0,2 p.p. face ao mês anterior), contra 2,6% a nível nacional. Já a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, situou-se em 2,9%, um ligeiro acréscimo de 0,1 p.p., salienta a Direção Regional de Estatística da Madeira, com base na informação do INE.

Os 'Transportes' foram a classe com maior subida homóloga (11,8%), seguida dos 'Restaurantes e serviços de alojamento' (8,8%) e da 'Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis' (4,7%). Foram também estas as classes que mais contribuíram para o aumento geral do IPC, com destaque para os Transportes (+2,3 p.p.).

Em sentido contrário, a 'Informação e comunicação' foi a única classe a registar descida de preços, com uma variação homóloga negativa de 3,1%.

Os produtos energéticos voltaram a destacar-se pela pressão que exercem sobre os preços, com uma subida homóloga de 11,5%. Os serviços aumentaram 7,3% e os bens 3,0%, destaca a DREM.

O valor médio das rendas de habitação por metro quadrado na Região aumentou 0,5% face a Maio e 7,0% em termos homólogos, mantendo a trajectória ascendente observada nos meses anteriores.

Em termos mensais, o IPC na Madeira variou 0,3% em Junho, após o aumento de 0,8% em Maio, enquanto no País a variação mensal foi de 0,1%, após 0,2% no mês precedente.