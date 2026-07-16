"Crescimento económico é o maior motor do desenvolvimento e distribuidos de riqueza, erradicação da pobreza e das desigualdades sociais", afirmou Miguel Albuquerque na abertura do debate do Estado da Região que decorre no parlamento onde está presente todo o Governo Regional.

O presidente do GR destacou o facto de a Madeira ter uma economia que cresce há 61 meses consecutivos "acima da média nacional". Em 2025, o PIB madeirense foi de 8.024 milhões de euros, um crescimento de 80% em apenas uma década.

Mais empresas constituídas - 35.906 em 2024 - e uma "trajectória decrescente do desemprego", com mais de 133.000 pessoas empregadas.

Os salários médios, diz Albuquerque, aumentaram, "em todos os sectores" a cima da inflação e a Madeira tem "o salário mínimo é o mais alto do país".

Todo um percurso que, sublinha, é feito com políticas orçamentais e fiscais "correctas" que incluem uma redução "substancial da dívida pública" e redução da carga fiscal sobre famílias e empresa.

Miguel Albuquerque também referiu as obras em curso, nomeadamente o novo hospital central e a unidade de saúde do Porto Santo.

Na habitação, garantiu a entrega de mais casas, ainda este ano, e a aposta na "construção em altura" que será realizada em zonas sem impacfto paisagístico.

O presidente do governo regional também referiu o sector da saúde, no que diz respeita à recuperação das listas de cirurgias.

O programa do GR, garante, é para cumprir porque foi sufragado pelos madeirenses. "Não vou trair os madeirenses", garante.