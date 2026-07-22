Financiados 71 projetos no concurso de 2025 de apoio à programação

Setenta e um projetos artísticos de programação, a maioria na área da música, vão receber financiamento da Direção-Geral das Artes (DGArtes), com um valor total de 1,8 milhões de euros, anunciou hoje o organismo do Ministério da Cultura.

De acordo com a DGArtes, o projeto de decisão foi hoje comunicado aos candidatos dos 71 projetos a receberem apoio financeiro, no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, no domínio da programação.

Na página oficial, a DGArtes revela que dos 71 projetos artísticos, 47 são da área da programação de música, 12 da área do teatro, seis da dança, quatro das artes de rua e dois de circo.

Os projetos a apoiar têm de decorrer entre 01 de setembro deste ano e 28 de fevereiro de 2028.

Segundo a direção-geral, 21 projetos apoiados são da região Centro, 17 da região Norte, 14 da região da Grande Lisboa, cinco na região do Oeste e Vale do Tejo, quatro no Algarve, três no Alentejo, três nos Açores, dois na Península de Setúbal e dois na Madeira.

A DGArtes abriu, no final de janeiro, os concursos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - no qual se inclui este de apoio à programação - que conta com uma dotação total de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024.

O concurso de apoio a projetos no domínio da programação tem um orçamento de 1.885.000 euros.

O prazo de submissão a este concurso -- e a todos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - era até 12 de março, mas foi prolongado até 02 de abril, tendo em conta as consequências do mau tempo registado no início do ano, que afetou o setor artístico, sobretudo na região Centro.