Greve dos Técnicos de Apoio à Infância com adesão de 49,3%

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia dá conta, através de um comunicado, que a adesão à greve convocada para esta terça-feira, 21 de Julho, ), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), no que respeita às escolas da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, foi de 49,3%.

Dos 615 funcionários em exercício de funções, 303 aderiram à greve (125 no turno da manhã, 178 no turno da tarde), 49,3% do total.

No turno da manhã estiveram encerradas dez escolas: EB1/PE Ladeira, EB1/PE/Creche de Santo Amaro, EB1/PE de São Martinho, EB1/PE da Cruz de Carvalho, EB1/PE/Creche Eleutério de Aguiar, EB1/PE/Creche Eng. Luís Santos Costa, EB1/PE dos Maroços e Santo António da Serra, EB1/PE da Tabua, EB1/PE da Assomada e EB1/PE das Figueirinhas.

No que diz respeito ao turno da tarde estiveram encerradas oito escolas: EB1/PE/Creche de Santo Amaro, EB1/PE da Achada, EB1/PE/Creche Eng. Luís Santos Costa, EB1/PE da Tabua, EB1/PE da Assomada, EB1/PE das Figueirinhas, EB/PE Bartolomeu Perestrelo e EB/PE de Santo António e Curral das Freiras.

Outras 16 escolas foram parcialmente afectadas na sua atividade.