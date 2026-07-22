Mesa-redonda assinala Dia dos Avós

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) acolheu, esta quarta-feira, a mesa-redonda 'Memória e Identidade – Migrações e Diáspora: o papel dos avós', iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através da Unidade da Diáspora e das Migrações, integrada nas comemorações do Dia dos Avós.

A sessão contou com a presença de Jorge Carvalho, presidente da autarquia, que sublinhou a importância dos avós enquanto "repositório de memórias" e elementos fundamentais na construção da identidade das famílias e da sociedade, destacando o papel que desempenham na transmissão de valores, tradições e experiências entre gerações.

A iniciativa procurou reflectir sobre o contributo dos avós na preservação da memória colectiva, da identidade cultural e da coesão familiar, sobretudo em contextos marcados pelas migrações e pela diáspora, onde assumem um papel determinante na manutenção dos laços de pertença entre diferentes gerações.

A mesa-redonda reuniu especialistas de várias áreas, proporcionando uma abordagem multidisciplinar às relações intergeracionais, à valorização do património cultural e ao reconhecimento do papel social dos mais idosos.

Participaram como oradores Betânia Costa, psicóloga especializada na área das migrações, Graça Alves, diretora do MASF, escritora e contadora de histórias, Andreia Baptista, mediadora cultural da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Pestana, chefe da Divisão da Longevidade e Bem-Estar da autarquia, e Márcia Rodrigues, professora e integrante do grupo C'azoada.

O programa incluiu ainda momentos musicais protagonizados pelo grupo C'azoada, a leitura de um conto, a partilha de experiências entre uma avó migrante e um neto de emigrante, terminando com um debate aberto à participação do público.