Câmara de Lobos atribui 5 mil euros às melhores ideias de jovens

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos distinguiu esta quinta-feira os vencedores de mais uma edição do Banco de Ideias, iniciativa integrada na Festa da Juventude 2026, que registou este ano o maior número de inscrições de sempre.

A autarquia atribuiu um total de 5 mil euros para apoiar a concretização dos três melhores projectos, desafiando os participantes a responder à questão: 'Como tornar a tua cidade mais sustentável e inclusiva?'.

O primeiro prémio, no valor de 2.500 euros, foi atribuído ao projecto 'ECOBinGO!', uma aplicação móvel destinada a promover a reciclagem e a sustentabilidade ambiental. O segundo prémio, de 2.000 euros, distinguiu a proposta de criação de um mural artístico no Campo do Curral das Freiras, em homenagem às personalidades que marcaram o desporto na freguesia. Já o terceiro prémio, de 500 euros, foi entregue ao projecto 'Biblioteca de Rua', que prevê a instalação de pequenas bibliotecas de livre acesso em jardins e praças do concelho.

Em comunicado, a vereadora da Juventude, Sónia Brazão, destacou a participação recorde nesta edição, considerando que o Banco de Ideias demonstra o crescente envolvimento dos jovens na construção de um concelho mais inovador, sustentável e participativo.

A iniciativa marcou ainda o arranque da Festa da Juventude 2026, que decorre até sábado com um programa de actividades e concertos na Baía de Câmara de Lobos