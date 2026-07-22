Músicos reagem à morte de "um Luís insubstituível"

Herman José, Eugénia Melo e Castro, João Pedro Pais, Pedro Abrunhosa, Sónia Tavares e Tony Carreira estão entre os músicos que reagiram à morte de Luís Represas, que ocorreu hoje, em Lisboa, confessando "o choque" e reconhecendo "a obra imensa".

Herman José, nas redes sociais, faz apelo a Camões para evocar Luís Represas: "'E aqueles que por obras valerosas / Se vão da lei da morte libertando'. Um Luís maior para assinalar o desaparecimento prematuro de outro Luís insubstituível: Luís Represas".

Eugénia Melo e Castro, "ainda em total choque com a partida do querido Luís Represas", recorda a amizade desde o início das suas carreiras, na viragem para a década de 1980, confessando "um imenso carinho, admiração e cumplicidade".

"Fica a obra imensa, a sua voz, o seu timbre inesquecível, nos nossos corações. Tantos momentos partilhados, uma tristeza imensa", escreve Eugénia Melo e Castro, no Instagram.

Pedro Abrunhosa dirige-se diretamente ao antigo vocalista dos Trovante: "Tu que soubeste dar Voz aos poetas e cantar mais alto a profundidade do poema, que incandesceste mundos escuros com o 'danzón' cubano com gingado 'tuga', que nos prometeste estradas de azul há 125 anos, que batalhaste pelas causas mais nobres dos desprotegidos, cantando-as, acordaste hoje num outro Azul. A morte não devia levar os que cantam o Poema mais difícil: o da dignidade humana. Obrigado, Querido Luís!"

Tony Carreira, por seu lado, reflete sobre "a partida de um colega", que "é sempre um momento de tristeza e reflexão", na sua página oficial no Facebook.

"Do Luís fica a voz inconfundível, ficam as canções, que merecem continuar a ser ouvidas, cantadas e partilhadas", escreve Tony Carreira, no Facebook. "Fica também o enorme sentido de humor que levava para todos os momentos. De todas as vezes que nos encontrámos, em estúdio, em palco ou em situações informais, havia sempre espaço para um sorriso, uma boa conversa e uma gargalhada. Ficam os momentos que tivemos a oportunidade de viver, as conversas, os encontros e as memórias que o tempo não apagará".

Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, no Instagram, recorda "as canções tão bonitas" de Luís Represas, citando a sua própria mãe: "'Mesmo que alguém as cante mal, continuam a ser bonitas', dizia a minha mãe, rendida, enquanto ouvia a sua 'Feiticeira' uma e outra vez. Essa 'Feiticeira' que hoje me traz a voz dela e um tempo que já não volta, mas que já consigo recordar com um sorriso. [...] Fica o legado. Fica um património que é de todos nós".

João Pedro Pais recorda viagens, conversas, convívios de "longas e demoradas horas", com Luís Represas, nas suas redes sociais. "Cantámos tantas vezes juntos... Quantos abraços e gargalhadas... Às vezes, por uma ou outra razão, [quando] eu o contrariava, dizia-me 'Olha agora... Queres ver, Mas estás parvo ou fazes-te!?' Hoje e mais uma vez, quero contrariar o meu amigo Luís e não aceito esta despedida, porque sei que vou continuar a cantá-lo e admirá-lo sempre".

O músico Luís Galrito escreve que "partiu mais um dos grandes nomes da nossa música popular portuguesa", e cita a canção de Represas "125 Azul": "Só Deus ..tem os que mais ama".

A apresentadora Fátima Lopes também reagiu à morte de Luís Represas, no Instagram, confessando: "Há pessoas que entram na nossa vida, mesmo sem nunca terem feito parte dela. Entram através da música, das palavras, das emoções que nos despertam. Foi assim com o Luís Represas, na minha vida".

António Sala, por seu lado, confessa a tristeza: "Partiu a voz marcante dos Trovante. Partiu uma das vozes mais emblemáticas da música em Portugal. [...] Obrigado Amigo, pela banda sonora das nossas vidas. Aliás de milhões de vidas, que marcaste com a magia da tua voz e o teu enorme talento e a tua arte".

Bruno Paixão, escritor, numa mensagem que dirige diretamente a Luís Represas, garante: "As canções não morrem com quem as canta. Ficam por aí, encostadas aos dias, à espera de alguém que precise delas. Vou continuar a encontrá-las nas curvas da estrada, nas noites mais compridas, ou sempre que me apetecer a tua voz".

O jornalista Miguel Carvalho remete para letras cantadas por Luís Represas: "Sim, há que viver tudo numa noite. Se possível. Se tivermos ao nosso lado ou por perto quem nos costurou os afetos, as emoções e as memórias. São esses os nossos monumentos. Por dentro do peito, tecendo novas recordações com aqueles que as levarão pela vida fora. Até sempre, Luís! Até sempre, Trovante!"

Também o jornalista Joaquim Fidalgo recorda o músico e o último concerto dos Trovante, no Porto: "... e pensar que isto foi apenas há quatro meses [...] e não imaginávamos que era adeus... e não agradecemos o suficiente..."

João Baião, no Instagram, pede "um grande aplauso ao grande Luís Represas!"

E na página oficial de Represas, no Facebook, surge hoje uma fotografia do músico, em final de espetáculo, com a mensagem: "Muito obrigado! Até sempre!"