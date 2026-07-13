Rali da Madeira com 89 inscritos

O Club Sports da Madeira recebeu 89 inscrições para a próxima edição do Rali da Madeira, que decorre entre os dias 30 de Julho e 1 de Agosto. O número de candidaturas ultrapassa o limite de 75 concorrentes estabelecido no artigo 4.3 do regulamento particular da prova.

A lista provisória inclui 22 equipas provenientes de fora da Madeira e 67 formações locais. Perante o excesso de inscrições, a organização anunciou que irá proceder a uma análise detalhada dos concorrentes e das viaturas, com vista à selecção dos participantes admitidos na lista final, tendo em conta critérios de segurança e o normal desenvolvimento da competição.

Segundo o Club Sports da Madeira, será dada prioridade aos concorrentes com viaturas com homologação FIA válida e aos pilotos classificados nos campeonatos português e madeirense da modalidade que utilizem viaturas nessas condições.

A selecção terá ainda em consideração participantes com viaturas RGT, elegíveis pela FIA e/ou pela FPAK, assim como os chamados pilotos-espetáculo, pela contribuição para a componente competitiva e para o interesse do público que acompanha o rali.