Rali da Madeira encerra inscrições hoje

Termina esta segunda-feira, 13 de Julho, às 17 horas, o prazo para inscrições no Rali da Madeira, prova organizada pelo Club Sports da Madeira desde 1959 e que vai para a estrada entre 30 de Julho e 1 de Agosto.

O programa desportivo arranca na manhã de 30 de Julho com o shakedown, nos Cardais. Nesse mesmo dia realiza-se a cerimónia de partida, às 16 horas, no pódio instalado na Praça do Povo, seguindo-se, às 19h30, a super-especial Cidade do Funchal, que marca o início competitivo da prova.

Na sexta-feira, 31 de Julho, os concorrentes cumprem duas passagens pelos troços de Santo da Serra e Palheiro Ferreiro, com passagem intermédia pelo parque de assistência, instalado na Avenida Sá Carneiro. Durante a tarde, disputam-se duas passagens pelo troço de Santana, intercaladas pela classificativa de Ribeiro Frio.

A derradeira etapa, no sábado, 1 de Agosto, começa com a classificativa de Chão da Lagoa e prossegue com duas passagens pelos troços de Ponta do Sol, Ponta do Pargo e Lameiros.

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 19h30, no pódio da prova.