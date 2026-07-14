Queda de 15 metros deixa jovem ferido no Estreito de Câmara de Lobos

Um jovem, com cerca de 20 anos, ficou ferido, ao final da tarde de ontem, na sequência de uma queda de aproximadamente 15 metros junto a uma ribeira, na zona do Estreito de Câmara de Lobos, no acesso ao Garachico.

O alerta foi recebido pelas 19h30 e para o local foram mobilizados os meios dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, incluindo a equipa de resgate em montanha, apoiada por uma ambulância.

Após os primeiros socorros, a vítima, que esteve sempre consciente, apresentava cortes na cabeça e escoriações pelo corpo, foi levada para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.