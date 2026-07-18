Câmara de Lobos estreia ‘Jazz em Festa’ com concertos ao ar livre

A baía e as ruas de Câmara de Lobos recebem, entre os dias 19 e 25 de Julho, a primeira edição do 'Jazz em Festa', um novo evento promovido pela Câmara Municipal que pretende levar a música para o espaço público, valorizar os músicos madeirenses e aproximar os artistas da população.

O programa arranca amanhã, às 9h30, no Estreito de Câmara de Lobos, com uma arruada da Estrond'Ilha, projecto da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto. Inspirado nas tradicionais brass bands de New Orleans, o grupo combina a linguagem do jazz com ritmos populares e sonoridades madeirenses, levando a música pelas ruas num ambiente descontraído e participativo.

A iniciativa regressa na terça-feira, 21 de Julho, às 20h30, desta vez na baixa de Câmara de Lobos, mantendo o conceito de concertos itinerantes e de proximidade com o público.

O momento mais aguardado da programação acontece no sábado, 25 de Julho, quando a baía de Câmara de Lobos se transforma num palco ao ar livre dedicado ao jazz. Às 20 horas, o Sexteto Melro Preto apresenta o espectáculo 'Jazz da Madeira – Obras e Autores', que revisita o repertório de compositores madeirenses através de novos arranjos e interpretações, numa aposta na valorização do património musical regional.

Segue-se, às 21h30, um concerto da Orquestra de Jazz do Funchal, acompanhada pelo cantor e baterista João Ribeiro, participante no Festival da Canção 2026 com o tema 'Canção do Querer', da autoria de Cristina Branco. O espectáculo será dedicado aos clássicos de Frank Sinatra e Cole Porter, revisitando alguns dos temas mais emblemáticos da música norte-americana do século XX.

Segundo a autarquia, o 'Jazz em Festa' integra a estratégia de reforço da programação cultural do concelho, apostando na ocupação dos espaços públicos com iniciativas artísticas e na promoção do encontro entre residentes, visitantes e projetos culturais desenvolvidos na Madeira. O objectivo passa também por afirmar Câmara de Lobos como um território de criação artística, valorizando simultaneamente o seu património e a paisagem.