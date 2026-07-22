Sandra Fernandes assume Selecção A feminina de Portugal

Sandra Martins Fernandes vai ser a nova seleccionadora nacional A de Portugal em andebol. A técnica, há muito radicada na Madeira, vai assim substituir José António Silva no cargo.

Sandra Martins Fernandes tem uma forte ligação às selecções nacionais onde já era responsável pela equipa de Sub-16, também em femininos.

Na Região, como jogadora, veio nos anos noventa do século passado do Colégio Gaia para o Clube Sports da Madeira, tendo posteriormente representado igualmente o Académico do Funchal e o Madeira Andebol SAD

Neste último emblema, também exerceu em dois momentos o cargo de treinadora. Foi ainda coordenada do andebol do CD CD Bartolomeu Perestrelo.

Segue-se agora uma nova etapa com as cores nacionais e na Selecção nacional A.