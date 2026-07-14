Madalena Fernandes estreia-se a vencer no J30 de Szentes

A tenista madeirense, em representação do Roberto Costa TC, venceu a italiana Virginia Zema pelos parciais de 3-6, 6-3 e 10-1, num encontro decidido em super tie-break. A jovem venceu o seu primeiro encontro na fase de grupos da prova do circuito World Tennis Tour Junior.



O J30 de Szentes é disputado em formato de grupos (round-robin), permitindo às atletas realizar vários encontros antes da definição da fase seguinte.

Madalena Fernandes volta a competir esta quarta-feira, na segunda jornada da fase de grupos, frente à tenista Arina Atabaeva. O encontro está agendado para não antes das 10h30 (hora local), no Szentesi Tenniz Klub.