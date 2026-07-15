Madalena Fernandes soma segunda vitória no J30 de Szentes

A madeirense Madalena Fernandes venceu, esta quarta-feira, Arina Atabaeva, por 7-6 e 6-2, na segunda jornada da fase de grupos do J30 de Szentes, na Hungria, prova integrada no circuito ITF World Tennis Tour Júnior.

A tenista do Roberto Costa TC alcançou, assim, o segundo triunfo consecutivo no Grupo A, mantendo-se na disputa pelo apuramento para a fase seguinte da competição.

Esta quinta-feira, Madalena Fernandes disputa a terceira e última jornada da fase de grupos, frente à húngara Lottie Becker, primeira cabeça de série do torneio. As duas atletas chegam ao encontro com duas vitórias, estando em jogo o primeiro lugar do Grupo A.