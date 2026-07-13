Há 60 anos a selecção de Portugal participava pela primeira vez no Mundial

Na edição de 13 de Julho de 1966, o DIÁRIO dava destaque à estreia da selecção portuguesa no Campeonato do Mundo de Futebol, que decorria em Inglaterra. O ambiente era de enorme expectativa antes do encontro com a Hungria, disputado em Manchester.

"A expectativa cresce com o decorrer das horas. Aproxima-se a realização do encontro Portugal-Hungria para a fase final do Campeonato do Mundo, em Manchester, cidade de tantos outros inolvidáveis acontecimentos desportivos", escrevia o jornal.

Na mesma notícia era divulgado o onze inicial de Portugal, onde figuravam nomes como Eusébio, Torres e Coluna, que envergava a braçadeira de capitão. O DIÁRIO reflectia o entusiasmo vivido no país e a confiança depositada na equipa orientada por Otto Glória, destacando o talento dos seus principais jogadores: "Eusébio com o seu portentoso remate e o alto Torres com os seus golpes de cabeça poderão ser certeiros e mortais. Portugal possui valor suficiente para se desenvencilhar airosamente dos oitavos-de-final."

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