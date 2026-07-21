Madeirenses participaram em mobilidade Erasmus+ na Alemanha

Quinze adultos madeirenses, com idades entre os 23 e os 80 anos, participaram entre 12 e 17 de Julho numa acção de mobilidade Erasmus+ em Bad Kösen, na Alemanha, promovida pela DTIM, no âmbito do projecto Erasmus+.

Integrada no Plano Erasmus+ da instituição e no projecto 'Costurar Gestos, Espalhar Sorrisos', a iniciativa permitiu aos participantes desenvolver competências pessoais, sociais e interculturais através de actividades de educação de adultos, inclusão social, mediação cultural e diálogo intercultural. O programa incluiu ainda um workshop dedicado às tradicionais bonecas alemãs Käthe Kruse, inspirando os participantes a criar propostas com elementos da identidade cultural madeirense, como os bordados regionais.

Além do intercâmbio com participantes locais, a mobilidade abordou temas como a inclusão de refugiados e proporcionou uma visita à Catedral de Naumburg, classificada como Património Mundial da UNESCO. Segundo a DTIM, a experiência reforçou a autonomia, a criatividade e a consciência da diversidade cultural europeia, contribuindo também para a divulgação da cultura madeirense além-fronteiras. No final da iniciativa, um grupo de participantes destacou que a experiência permitiu combater momentos de solidão, adquirir novos conhecimentos e alargar a perspectiva sobre a vida, refere a organização, em comunicado.