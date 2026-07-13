ARTE.M e ARTHub Madeira recebem profissionais noruegueses em projecto Erasmus+

A ARTE.M – Associação Artística e Cultural e o ARTHub Madeira acolheram, na Madeira, uma visita de estudo da organização norueguesa International Volda, no âmbito do projecto europeu Art Café for Inclusion: Creative & Ecological Methods for Community Wellbeing, cofinanciado pelo programa Erasmus+.

Durante vários dias, profissionais da Noruega e da Madeira partilharam conhecimentos, metodologias e experiências, num encontro que teve como objectivo reforçar a cooperação entre os dois países e demonstrar o papel da arte na promoção da inclusão social e do bem-estar comunitário.

O programa de formação, organizado pela ARTE.M, centrou-se na utilização da arte como ferramenta de inclusão, participação comunitária e educação não formal. Através de metodologias criativas e práticas de educação não formal, os participantes exploraram novas formas de promover a integração, fortalecer as comunidades e incentivar a participação ativa de pessoas com diferentes percursos e realidades.

A iniciativa permitiu ainda criar novas ligações entre organizações madeirenses e norueguesas, fomentando o intercâmbio intercultural e abrindo caminho a futuras parcerias europeias nas áreas da cultura, educação e inovação social.

Segundo a ARTE.M e o ARTHub Madeira, o projecto evidencia que o programa Erasmus+ vai além da mobilidade internacional, promovendo a cooperação entre organizações e a criação de soluções criativas para desafios comuns. O projeto reforça, assim, o papel da arte como instrumento de inclusão, aprendizagem, bem-estar e construção de comunidades mais resilientes e conectadas.