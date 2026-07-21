Autor de tiroteio que provocou seis mortos na Alemanha suicidou-se na prisão

O autor do tiroteio num centro de acolhimento para mães na Alemanha, que assassinou seis pessoas em junho, suicidou-se na prisão, anunciou hoje o Ministério Público alemão.

Um médico chamado ao estabelecimento prisional de Bremervorde (norte), confirmou a morte do homem, um cidadão turco, "por estrangulamento", sem "qualquer indício" de envolvimento de terceiros, segundo o comunicado do Ministério da Justiça da Baixa Saxónia.

O tiroteio ocorreu em 29 de junho na cidade alemã de Stade, que fica a cerca de 40 quilómetros de Hamburgo, num centro de acolhimento para mães e crianças.

Além das seis vítimas mortais, também se registou um ferido.

Segundo o jornal alemão Bild, que cita o relatório do Ministério Público, o homem, identificado como Fatih G., foi encontrado morto durante a ronda matinal às 06:05 (07:05 em Lisboa) e foi declarado morto cerca de 20 minutos depois.