Trânsito a fluir sem complicações

Até ao momento, de acordo com as câmaras da Vialitoral e a aplicação InfoVias, não há registo de acidentes nem de congestionamentos na Via Rápida, onde o trânsito decorre sem complicações.

Em causa está o facto de os alunos estarem de férias escolares, assim como alguns trabalhadores, o que acaba por refletir-se no trânsito.

Apesar de não haver sinais de tráfego intenso na via rápida, o mesmo não se verifica nos acessos ao centro do Funchal. Na Rua 5 de Outubro, Rua Conde Carvalhal, Avenida Luís de Camõe, por exemplo, registam-se abrandamentos.

Ainda assim, é importante que os condutores mantenham uma condução atenta e responsável, respeitando sempre os limites de velocidade e adaptando-a às condições da estrada. Manter a distância de segurança em relação ao veículo da frente é fundamental para evitar situações de risco, tal como evitar distracções ao volante, nomeadamente o uso do telemóvel. O cinto de segurança deve ser utilizado por todos os ocupantes do veículo, independentemente da distância a percorrer.