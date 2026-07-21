Trânsito flui sem constrangimentos nas estradas da Madeira

Não há registo de congestionamentos ou acidentes nas estradas da Madeira, estando a circulação a decorrer, de forma geral, sem grandes constrangimentos.

Ainda assim, os automobilistas devem ter especial atenção na zona da Cancela, onde se verifica um maior fluxo de veículos em circulação. A recomendação passa por redobrar os cuidados ao volante, sobretudo nos períodos de maior movimento, de forma a garantir uma circulação mais segura e evitar eventuais constrangimentos.