Sara Madalena traz ao debate as difamações anónimas na redes sociais

A deputada do CDS questionou o governo regional sobre as obras em curso, mas aproveitou a interpelação a Miguel Albuquerque para referir os "insultos e difamações a colegas deputados" que surgem nas redes sociais, muitas delas anónimas mas identificáveis.

A deputada, que fez a afirmação olhando parta a bancada da oposição, lamenta a falta de coragem de quem difama de forma anónima.

"Um cobarde será sempre um cobarde, não vai mudar", disse Miguel Albuquerque na resposta.