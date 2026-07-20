Costas Kadis visita a Região para acompanhar de perto sector das pescas

O comissário europeu das Pescas e Oceanos, Costas Kadis, estará amanhã, terça-feira, na Região onde irá conhecer de perto a realidade do setor das pescas na Região.

Pelas 8h15 o responsável estará na Lota do Funchal, onde, acompanhado pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, irá entrar num espadeiro e contactar directamente com os profissionais do setor.

Segundo nota à imprensa, a visita acontece numa altura em que a Madeira continua a defender, junto das instituições europeias, a necessidade de rever as regras que impedem a renovação da frota de espadeiros.

Por fim, a mesma nota refere que a Região pretende garantir embarcações mais modernas, seguras e eficientes, proporcionando melhores condições de trabalho aos pescadores, sem comprometer a sustentabilidade da actividade.