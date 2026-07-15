Ministro da Agricultura e Pescas visita a Madeira na sexta-feira

O Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, desloca-se à Madeira na próxima sexta-feira, 17 de Julho, a convite do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, para cumprir uma agenda dedicada aos sectores agrícola e das pescas.

A visita tem início às 9h00, com uma deslocação à Lota do Funchal, onde o ministro visitará uma embarcação de pesca de espada.

Pelas 11h30, José Manuel Fernandes segue para o Centro de Processamento da GESBA, em São Martinho, onde ficará a conhecer o funcionamento da infraestrutura.

A agenda termina às 17h00, na Santa do Porto Moniz, com a abertura oficial da 69.ª Feira Agropecuária da Madeira.