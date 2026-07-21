O comissário europeu das Pescas e Oceanos, Costas Kadis, admitiu, esta manhã, que poderá ser necessário rever as regras europeias relativas à renovação da frota, depois de conhecer de perto a realidade do sector das pescas na Madeira e de contactar com os profissionais da pesca do peixe-espada-preto.

A visita à Região começou na Lota do Funchal, onde o responsável europeu, acompanhado pelo secretário de Estado, Salvador Malheiro, pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, e pelo eurodeputado madeirense, Sérgio Gonçalves, entrou num espadeiro e teve oportunidade de observar as condições de trabalho dos pescadores e as dificuldades que estes enfrentam no mar.

“Existe uma necessidade real de modernizar a frota", afirmou, reconhecendo que as actuais medidas poderão não ser suficientes para responder às especificidades da frota madeirense. "Parece que ainda não é suficiente. São necessárias características mais adequadas para permitir viagens longas, como as realizadas pelos pescadores madeirenses”, referiu.

Questionado sobre a possibilidade de alterar as regras europeias que condicionam a renovação da frota, Costas Kadis não afastou essa hipótese. "Neste momento, não excluo essa possibilidade. Hoje testemunhámos dificuldades reais e a nossa missão é encontrar resposta (…) Precisamos de lhes proporcionar melhores condições para trabalharem em segurança e de forma humana", sublinhou.

Para apoiar a renovação da frota, o Governo Regional tem prevista uma dotação de cinco milhões de euros, que permitirá comparticipar até 50% do investimento a fundo perdido. O objectivo passa por substituir as actuais embarcações, com cerca de 18 metros, por outras com 24 metros e maior potência de motor, com vista a melhorar as condições de trabalho e segurança das tripulações.

Actualmente, a frota regional de peixe-espada-preto é composta por 23 espadeiros operacionais, assegurando emprego a cerca de 200 pessoas.