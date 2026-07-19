Confederação das instituições de solidariedade visita a Madeira

Uma delegação da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), liderada pelo presidente padre Lino Maia, desloca-se à Madeira esta segunda e terça-feira para participar na tomada de posse dos novos órgãos sociais da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS) da Madeira e reunir com instituições e entidades regionais.

Segundo nota de imprensa, a comitiva da CNIS e da UIPSS Madeira reúne esta segunda-feira, pelas 10 horas, com a adjunta do gabinete da secretária Regional da Saúde e Proteção Civil, Carla Baptista, nas instalações daquela Secretaria Regional.

Durante a tarde, no Auditório da Escola da APEL, está previsto um encontro com instituições particulares de solidariedade social associadas, a partir das 14h30, para debater a realidade e as preocupações do sector social na Região. A iniciativa inclui uma conferência do presidente da CNIS e a tomada de posse dos novos órgãos sociais da UIPSS Madeira, agendada para as 16 horas.

Na terça-feira, a delegação visita, pelas 10 horas, a Associação Atalaia Living Care, no Caniço. À tarde, reúne com a secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e com a presidente do Instituto da Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.