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Madeira

Confederação das instituições de solidariedade visita a Madeira

Delegação liderada pelo padre Lino Maia reúne com instituições sociais e entidades do Governo Regional durante dois dias na Região

Lino Maia, presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade
Lino Maia, presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, Foto Global Imagens

Uma delegação da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), liderada pelo presidente padre Lino Maia, desloca-se à Madeira esta segunda e terça-feira para participar na tomada de posse dos novos órgãos sociais da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS) da Madeira e reunir com instituições e entidades regionais.

Segundo nota de imprensa, a comitiva da CNIS e da UIPSS Madeira reúne esta segunda-feira, pelas 10 horas, com a adjunta do gabinete da secretária Regional da Saúde e Proteção Civil, Carla Baptista, nas instalações daquela Secretaria Regional.

Durante a tarde, no Auditório da Escola da APEL, está previsto um encontro com instituições particulares de solidariedade social associadas, a partir das 14h30, para debater a realidade e as preocupações do sector social na Região. A iniciativa inclui uma conferência do presidente da CNIS e a tomada de posse dos novos órgãos sociais da UIPSS Madeira, agendada para as 16 horas.

Na terça-feira, a delegação visita, pelas 10 horas, a Associação Atalaia Living Care, no Caniço. À tarde, reúne com a secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e com a presidente do Instituto da Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.

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