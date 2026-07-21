Comissário europeu aponta Madeira como exemplo de equilíbrio entre pesca e conservação marinha
Costas Kadis reuniu com Eduardo Jesus para ficar a conhecer o modelo regional que alia a conservação da natureza ao desenvolvimento económico sustentável
O Comissário Europeu das Pescas e Oceanos, Costas Kadis, considera que a Madeira pode afirmar-se como um exemplo europeu no que toca a conciliar a pesca sustentável e a conservação da biodiversidade marinha.
"A pesca sustentável e a protecção marinha podem coexistir. Podem caminhar lado a lado, sobretudo em regiões onde a pesca faz parte da identidade das pessoas e das comunidades costeiras", afirmou, à margem da reunião com o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, dedicada ao reforço do papel da Região na política europeia para os oceanos e à promoção de um modelo que alia a conservação da natureza ao desenvolvimento económico sustentável.
"O que vimos hoje foi muito importante. Estamos a falar de algumas das áreas marinhas protegidas mais importantes e de maior dimensão da Europa", afirmou Costas Kadis, deixando elogios ao trabalho desenvolvido pela Região na criação e gestão destas áreas.
"Enquanto Comissão Europeia, insistimos que este processo deve ser inclusivo e assentar em evidência científica", afirmou. Nesse sentido, manifestou satisfação por verificar que "houve consulta aos pescadores e que a comunidade científica também foi envolvida no desenvolvimento destas áreas marinhas protegidas".
Questionado sobre a possibilidade de a Região servir de referência para outros países, Costas Kadis respondeu afirmativamente. "Sem dúvida que pode ser um exemplo", frisou, acrescentando de que foi informado que as autoridades regionais estão a documentar os efeitos positivos das áreas marinhas protegidas junto dos pescadores locais, informação que poderá contribuir para demonstrar as boas práticas desenvolvidas na Madeira.
"O exemplo da Madeira demonstra que a conservação marinha e o desenvolvimento económico podem caminhar lado a lado. Protegemos a natureza, criamos oportunidades, apoiamos o emprego, salvaguardamos as atividades tradicionais e promovemos uma economia azul sustentável", afirmou o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura.
Na mesma ocasião, Eduardo Jesus recordou que a Madeira possui actualmente cerca de 9.600 quilómetros quadrados de áreas marinhas protegidas, integrando reservas naturais, parques naturais marinhos e sítios da Rede Natura 2000, resultado de décadas de políticas consistentes de conservação.
Durante o encontro, foi igualmente destacado o projecto da Reserva Marinha Rei D. Carlos, considerada uma iniciativa de relevância europeia e atlântica, que constitui a maior proposta portuguesa de Área Marinha Protegida em mar aberto. O projecto representa um contributo significativo para o objectivo internacional de proteger 30% do oceano até 2030, reforçando o papel de Portugal e da Madeira na concretização dos compromissos internacionais em matéria de biodiversidade marinha.