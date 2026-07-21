Funchal lidera queda na oferta de casas à venda em Portugal

A oferta de casas disponíveis para venda no Funchal caiu 33% no segundo trimestre de 2026, face ao mesmo período do ano passado, a maior quebra entre as capitais de distrito e regiões autónomas analisadas pelo Idealista.

A redução no Funchal foi superior à registada em Faro (-27%) e no Porto (-19%). No conjunto da ilha da Madeira, a oferta de habitação à venda recuou 22%, a maior queda entre os distritos e regiões insulares analisados.

A nível nacional, o stock de casas disponíveis para venda diminuiu 6% no segundo trimestre de 2026, em comparação homóloga. A oferta caiu em 12 das 20 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas.

Em sentido contrário, registaram-se aumentos na Guarda (27%), Bragança (20%), Santarém (13%), Coimbra (10%), Beja (9%), Vila Real (4%) e Braga (1%). O Funchal destaca-se, assim, como o mercado onde a oferta de habitação mais diminuiu no período em análise.