Bolsa de Lisboa acompanha tendência de congéneres europeias e fecha em queda
A bolsa de Lisboa fechou ontem a cair 0,46% para 9.084,95 pontos, acompanhando a tendência dos principais mercados europeus, e com a Teixeira Duarte a recuar 2,07%.
Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 desceram e seis subiram.
A Teixeira Duarte foi a cotada que mais caiu, fechando a valer 0,47 euros, seguida da Galp, que voltou a descer, 1,83% para 19,07 euros, após a publicação de dados operacionais do segundo trimestre, esta semana.
A cair mais de 1% ficou ainda a Jerónimo Martins (1,34% para 16,22 euros) e a Sonae (1,18% para 2,09 euros).
Ainda em terreno negativo fecharam a Ibersol (0,99% para 9,02 euros), a Semapa (0,74% para 20,05 euros), a Altri (0,64% para 4,66 euros), a REN (0,55% para 3,64 euros), a NOS (0,44% para 4,92 euros) e o BCP (0,24% para 1,05 euros).
A liderar a subidas esteve a EDP Renováveis, que avançou 0,50% para 14,05 euros, seguida dos CTT, que subiram 0,44% para 5,80 euros.
Em terreno positivo estiveram ainda a Mota-Engil (0,40% para 4,52 euros), a EDP (0,37% para 4,58 euros), a Corticeira Amorim (0,16% para 6,39 euros) e a Navigator (0,06% para 3,12 euros).
As principais praças europeias fecharam maioritariamente em queda, com exceção de Paris, que subiu 0,19%.
Londres caiu 0,13%, Frankfurt 0,59%, Madrid 0,42% e Milão 0,85%.