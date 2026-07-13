Acidente na Via Rápida condiciona trânsito

Ocorreu, há instantes, um acidente na Via Rápida, no sublanço Pilar- Santo António, no sentido Ribeira Brava - Machico.

De momento, não é possível aferir se resultaram feridos deste sinistro.

O acidente está, contudo, a provocar constrangimentos na circulação rodoviária, com a formação de longas filas com a extensão já de 1.2 quilómetros, de acordo com a aplicação Info Vias.