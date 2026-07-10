Limpeza de árvores altera trânsito no Funchal

A circulação rodoviária e o estacionamento em algumas artérias do Funchal vão sofrer alterações provisórias nos próximos dias 14 e 15 de Julho. Segundo o edital tornado público pela Divisão de Mobilidade e Trânsito da autarquia, as restrições devem-se à realização de trabalhos de limpeza de árvores e vão decorrer no período diurno, concretamente entre as 9 e as 17 horas.

No primeiro dia da intervenção, terça-feira, 14 de Julho, o condicionamento do trânsito e a proibição de estacionamento vão afectar a Avenida Santiago Menor e a Rua Dr. Juvenal, na zona junto à Escola EB1/PE Professor Eleutério de Aguiar. Já no dia seguinte, as mesmas medidas serão aplicadas à Rua Henrique Franco Pintor.

O município agradece antecipadamente a compreensão dos condutores pelos eventuais incómodos decorrentes desta operação de manutenção e solicita a colaboração de todos no cumprimento da sinalização temporária e das instruções que venham a ser transmitidas no local pela Polícia de Segurança Pública.