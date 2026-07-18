CDU acusa Câmara do Funchal de esquecer promessa de construir estrada nas Ladeiras

A CDU acusou este sábado a Câmara Municipal do Funchal de não cumprir a promessa de construir uma estrada no sítio das Ladeiras, na freguesia de São Gonçalo, considerando que os moradores foram alvo de uma "fraude eleitoral" por parte do PSD.

Numa iniciativa realizada no local, o porta-voz da CDU, Duarte Martins, lembrou que, durante a campanha para as últimas eleições autárquicas, o PSD garantiu que a construção da via era uma obra viável e que avançaria rapidamente caso fosse eleito para governar o município. Segundo o dirigente comunista, passados vários meses, "não há obra, não há perspectiva de início e não existe dotação orçamental" para concretizar o projecto, acusando o executivo camarário de ter esquecido o compromisso assumido com a população.

A CDU sustenta que a inexistência da estrada continua a criar dificuldades significativas aos moradores, que são obrigados a transportar botijas de gás e outros bens essenciais pelas escadarias existentes. A falta de acessibilidade impede igualmente a circulação de viaturas e de transportes públicos junto às habitações, situação que, segundo o partido, afeta particularmente a população idosa.

Duarte Martins criticou ainda aquilo que considera ser uma prática recorrente do PSD de anunciar obras em período eleitoral que acabam por não sair do papel, afirmando que o partido "promete em campanha, ganha as eleições e depois não avança com as obras".