Porto Santo recebeu estágio de vela juvenil

O Clube Naval do Funchal, em colaboração com a Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM) e o Clube Naval do Porto Santo (CNPS), levaram a efeito mais um momento marcando para a vela regional juvenil. Durante seis dias, entre os dias 7 e 12 de Julho, no Porto Santo, serviu de palco para um estágio de preparação para a classe Optimist.

A ação reuniu 13 jovens velejadores da Região Autónoma da Madeira, representantes do CNF e CNPS, acompanhados pelas respetivas equipas técnicas. Ao longo de seis dias, os atletas participaram num intenso programa de treinos em terra e no mar, direcionado para o aperfeiçoamento técnico, tático e competitivo.

Mais do que uma semana de preparação, o estágio constituiu uma oportunidade para reforçar conhecimentos, promover a partilha de experiências entre os clubes e consolidar o espírito de equipa, num ambiente de aprendizagem e superação.

Esta iniciativa surge integrada na preparação para a Taça de Portugal de Escolas de Vela, uma das principais competições nacionais de formação, que acontece em Setembro na Costa Nova, permitindo aos jovens velejadores chegar à prova em melhores condições para enfrentar os desafios da nova época competitiva.