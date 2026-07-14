Marítimo vence AFS em jogo de preparação no estágio de Lousada

O Marítimo venceu esta terça-feira o AFS por 2-0, num treino conjunto realizado durante o estágio de pré-temporada em Lousada, prosseguindo a preparação para a época 2026/27.

Os golos da formação verde-rubra foram apontados por Martín Tejón e José Melro, num encontro que permitiu à equipa orientada por Mitchell van der Gaag continuar a consolidar as dinâmicas de jogo trabalhadas nos primeiros dias de estágio e aumentar os índices competitivos nesta fase da preparação.

O onze inicial do Marítimo foi constituído por Alfonso Pastor; Rodrigo Andrade, Romain Correia, Rafael Fernandes e Paulo Henrique; Danilovic, Raphael Guzzo e Carlos Daniel; Francisco Gomes, Martín Tejón e Adrián Butzke. Durante a partida foram ainda utilizados Gonçalo Tabuaço, José Melro, Noah Madsen, Igor Julião, Maurice Boakye, Peña Zauner, Nélio Batista, Francisco Silva e Kimiss, enquanto Pedro Teixeira e Simo não saíram do banco.

Os verde-rubros continuam agora o trabalho de preparação em Lousada, tendo em vista o arranque da nova temporada.