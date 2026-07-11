Marítimo perde com a Académica no início do estágio de pré-época

Marítimo perdeu, 0-1, com a Académica naquele que foi o primeiro jogo de preparação da pré-temporada e que marcou o arranque do estágio de pré-época da equipa verde-rubra que está a decorrer em Lousada. O treinador Mitchell van der Gaag fez alinhar o seguinte onze: Gonçalo Tabuaço Igor Julião, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique, Danilovic, Carlos Daniel, Tejón, Simo, Peña e Melro.

Jogaram ainda: Alfonso Pastor, Pedro Teixeira, Rodrigo Andrade, Rafael Fernandes, Francisco Silva, Nélio Batista, Francisco Gomes, Adrián Butzke e Maurice Boakye.