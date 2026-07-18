Nacional empata com o Leixões no primeiro jogo do estágio de pré-época

O Nacional empatou este sábado, 3-3, no primeiro jogo de treino no estágio de pré-época que está a realizar em Lousada.

De início, na equipa madeirense, alinharam: Renato Marín, Daniel De La Cruz, Leonardo Santos, Matheus Dias, Pedro Silva, Miguel Baeza, Igor Liziero, Laabidi, Matheus Iseppe, Stavros Gavriel e Chucho Ramírez.

Jogaram ainda: João Gonçalves, Stanyslav Tolstoi, Francisco Gonçalves, Bruno Ciscati, Joel Silva, Martim Watts, Nourani e Pablo Ruan.

Os três golos alvinegros foram registados por um autogolo leixonense e ainda de Stavros Gavriel e Pablo Ruan.