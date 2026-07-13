UE e Reino Unido concluem acordo para participação de Londres na ajuda a Kiev

A União Europeia (UE) e o Reino Unido concluíram hoje um acordo que permite a Londres participar no empréstimo de apoio à Ucrânia no montante global de 90 mil milhões de euros.

"Hoje, saudamos a assinatura de um acordo contratual que marca o fim das negociações sobre a participação do Reino Unido no Empréstimo de Apoio à Ucrânia, no valor de 90 mil milhões de euros", indicou uma declaração conjunta divulgada pela Comissão Europeia, na qual a UE e Londres sublinharam que se mantêm firmes no compromisso de apoiar Kiev "durante o tempo que for necessário".

De acordo com o bloco europeu e Londres, o acordo agora finalizado constitui "um passo importante no sentido da participação do Reino Unido, permitindo que a Ucrânia adquira, ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, equipamento junto de um leque mais alargado de fabricantes do setor da defesa, garantindo que o país dispõe das capacidades necessárias para resistir à agressão russa".

"O Reino Unido dará um contributo justo e proporcionado para os custos decorrentes do empréstimo, em função do valor dos contratos adjudicados a empresas britânicas", referiu a declaração conjunta.

Bruxelas sublinhou ainda que o empréstimo "está a proporcionar à Ucrânia o apoio financeiro previsível de que necessita, tanto para o apoio orçamental como para as despesas com a defesa, ao longo dos próximos dois anos", especificando que, em junho, foram desembolsados 7,1 mil milhões de euros, dos quais 3,2 mil milhões de euros se destinaram ao orçamento e quase 3,9 mil milhões de euros à defesa, "estando previsto um novo desembolso para a defesa ainda esta semana".

"Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros internacionais para reforçar a resiliência da Ucrânia, apoiar a sua economia e ajudar a satisfazer as suas necessidades imediatas e a longo prazo. A segurança europeia é mais forte quando os aliados se mantêm unidos", salientaram ainda as duas partes signatárias.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.