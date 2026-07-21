Número de casais desempregados recua 11,4% em junho para 4.181

O número de casais com ambos os elementos desempregados recuou 11,4% em junho, face ao período homólogo, e caiu 2,9% face a maio, para os 4.181, segundo os dados divulgados hoje pelo IEFP.

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 8.362 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.181 casais desempregados, em junho de 2026, o que representa -11,4%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", adianta o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados caiu 2,9%, estando a recuar há cinco meses consecutivos, isto é, desde fevereiro.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos serviços de emprego do continente foi de 255.735 no final de junho o que representa um recuo homólogo de 12% e uma queda de 6,6% face ao mês anterior.